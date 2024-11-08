عبد الجليل: مشاركة عمر كمال بسبب إراحة أكرم وطاهر أفضل لاعب في الأهلي

علق محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، على مشاركة عمر كمال عبدالواحد في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر أمام زد.

وقال عبد الجليل عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc، إن مشاركة عمر كمال في التشكيل الأساسي من أجل إراحة اكرم توفيق خوفًا من تعرضه للإصابات.

وأضاف نجم الأهلي السابق، أن عمر كمال هجوميًّا أقوى من أكرم توفيق، وهو ما كان يحتاجه كولر في مباراة زد.

وعن تألق طاهر محمد، قال: "طاهر أفضل لاعبي الأهلي في الفترة الحالية، نجم في إعادة نفسه مرة أخرى في الوقت الحالي، بالإضافة أنه يمتلك إلى قدرات بدنية وتنفيذ احتياجات الجهاز الفني".