«أيادى مصر» بالأقصر تدشن احتفالية استعدادا للعيد القومي (صور)

دشنت وحدة منصة أيادى مصر برئاسة نجوى النوبى، بالتعاون مع كلية الآثار بجامعة الأقصر وكيان سند شباب الصعيد، احتفالية العيد القومى للأقصر بقاعة المؤتمرات الدولية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فى إطار الاستعدادات لاحتفالات محافظة الأقصر بالعيد القومي وفعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

العيد القومي لمحافظة الأقصر

وفى بداية الحفل تفقد نائب محافظ الأقصر معرض الحرف اليدوية والتراثية الذى أقيم على هامش الاحتفالية، وأثنى على شباب العارضين وجودة منتجاتهم، مؤكدا أن هذه المعارض لا تهدف للربحية فقط بل توفر الاستدامة وذلك عن طريق تطوير مهارات الشباب لتحقيق الازدهار.

وأضاف نائب محافظ الأقصر أنه من حسن الطالع أن يواكب هذا الاحتفال استمرار فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، مشيرًا إلى أن المنصة نظمت خلال مبادرة بداية عدة تدريبات لنحو 300 شاب وفتاة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص برئاسة نورا عثمان، وذلك فى مجالات اجتياز المقابلة الشخصية وريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني.

وأكد أبو زيد أن هذه الاحتفالية هى نتاج التكامل بين كافة الجهات والقطاعات وهو ما يعود بالإيجاب على أبنائنا فى المجتمع، وأشاد بأعمال وجهود المنصة وشركائها فى توفير فرص تدريبية مناسبة، وتوفير شباب مؤهل وعلى دراية بمتطلبات سوق العمل، مؤكدا أنه من تلقى التدريب من خلال المنصة لا بد وان يستكملها بتدريبات اخرى اكثر تخصصا، وفى ختام كلمته قال انه يرحب بكل الأفكار والرؤى التى تهدف لتطوير المحافظة وخلق فرص عمل.

وتضمن الحفل عدة فقرات فنية قدمها طلاب رياض الأطفال وفرقتي الإنشاد الدينى والفنون الشعبية بقصر ثقافة الأقصر، وتلاهم حلقة نقاشية عن اكتشاف مقبرة توت عنخ امون بالأقصر، ثم فقرة رد الجميل لتكريم كل من ساهم فى نجاح عمل الوحدة وتكريم مدربات المنصة وخريجى برنامج الطريق إلى النخبة وتكريم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.