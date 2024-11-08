محافظ المنيا يؤكد على أهمية رفع الوعي الصحي وتحسين الصحة العامة للمواطنين

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية تكثيف الجهود لرفع الوعي الصحي وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار حرص اهتمام الدولة بالقطاع الصحي، وتماشيًا مع مبادرات السيد رئيس الجمهورية “100 يوم صحة” و" بداية جديدة لبناء الإنسان".



محافظ المنيا: تعزيز القطاع الصحي ضمن مبادرة “100 يوم صحة”

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة الثقافة الصحية بالمحافظة نظمت 2914 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي، استفاد منها حوالي 48116 مواطنًا خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث نظمت الندوات في المؤسسات الصحية، المراكز الطبية، المدارس، مراكز الشباب، مجالس المدن، ودور العبادة، بمختلف مراكز المنيا التسع.



وأوضح وكيل الوزارة أن الندوات تناولت التوعية بخدمات المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى مواضيع صحية متعددة، منها التغذية السليمة، أهمية النشاط البدني، رعاية الحمل، مخاطر إدمان الإنترنت، والأمراض المزمنة، وذلك سعيًا لنشر الوعي الصحي السليم وترسيخ عادات صحية لدى المواطنين، بما يتماشى مع أهداف المبادرات الرئاسية.