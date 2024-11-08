«أم سليم» شابة منياوية تتحدى المرض بالعمل.. مصابة بـ3 أورام وتوزع المياه المعدنية على تروسيكل.. وتؤكد: «الشغل مش عيب وبالنسبة لي مسكن للألم» (فيديو وصور)

تخطو شيماء منصور علي، الشهيرة بـ "أم سليم" ابنة محافظة المنيا، خطوات صعبة في رحلة مليئة بالألم والتحدي، حيث تعاني من عدة أورام ومع ذلك لم تستسلم للمرض، وقررت قهره وتحديه من خلال العمل، وتوفير ضروريات الحياة.

هذه الشابة البالغة من العمر 36 عامًا، تُعاني من أورام سرطانية بـ الأعصاب والنخاع والعظام"، ومع ذلك فهي تعمل كـ مندوبة لتوزيع المياه المعدنية على المحال التجارية، باستخدام تروسيكل، وهو ما تعبر عنه بوضوح، حين تقول: "العمل بالنسبة لي مسكن للألم".

وتظهر أم سليم، قوة لا متناهية في مواجهة مرضها، مؤكدة: انفصلت عن زوجي ولدي طفلان، ويعتبر العمل بالنسبة لي مصدر الرزق الذي يساعدني في تأمين احتياجات عائلتي وعلاجي في ذات الوقت".

تشارك شيماء شقيقها الأصغر، كامل منصور، في رحلة العمل، مما يعزز من شعورها بالدعم الأسري، ورغم المواجهات التي تتعرض لها من بعض الناس الذين لا يتقبلون وضعها، إلا أن هناك من ينظر إليها باحترام، ويعتبرها نموذجًا للمرأة الصعيدية القوية التي تواجه التحديات بشجاعة.

شيماء سائقة التروسيكل إبنة المنيا، تصارع مرضها، حيث تخضع لجلسات كيميائية عندما تسمح لها ظروفها المادية، وتقول: "حين لا تسمح الظروف، أكتفي برضا الله وقضائه".

تصر على الاستمرار في العمل مع شقيقها كامل من أجل تحسين حياتها ومساعدة طفليها على التعليم، رغم الصعوبات المادية.

تبدأ شيماء يوم عملها في التاسعة صباحًا، سواء وحدها أو برفقة أشقائها، وتستمر في توزيع المياه المعدنية كـ مندوبة على التروسيكل الخاص بالشركة حتى منتصف الليل.

وتابعت أم سليم قائلة: "الشغل مش عيب والشغل مش للرجالة فقط، أنا راجل وست، بعدما لم أوفق في الحياة الأسرية، أصبحت أنا المسؤولة عن مصاريف بيتي وأولادي وعلاجي، الذي يكلفني الآلاف من الجنيهات شهريًا".

وختمت شيماء حديثها مع "فيتو" بجملة تحمل الكثير من الألم والأمل: "لو قعدت في البيت وما اشتغلتش، أموت"، وهي تعبير صادق عن الصمود والإرادة التي تتمتع بها هذه الشابة في مواجهة صعوبات الحياة، لتكون مصدر إلهام ودرس للكثيرين في كيفية المحافظة على الأمل والإيجابية حتى في أصعب الظروف.