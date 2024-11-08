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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد مدير أعمالها بهذه الطريقة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

 حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تهنئة مدير أعمالها وصديقها إيهاب، من خلال منشور لها على موقع التدوينات القصيرة إكس.

وكتبت شيرين عبد الوهاب: “أول مرة في حياتي حد يكون مسئول عن شغلي.. ويكون مسئول عن حياتي بجد أكتر من ابن وأخ وصديق كل سنة وأنت طيب يا إيهاب، يا إبني يا صاحبي يا مدير أعمالي ياللي وشك سعد عليا ياللي معرفناش الأمان غير لما بقيت أنت حولينا”.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: “أنا بحبك أنا ومريم وهنا وربنا يخليك لينا وتفضل دائمًا في حياتنا، مش مدير أعمال أنت ابني واخويا وصاحبي وبإذن الله السنة اللي جاية أكون بغني في فرحك ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تستاهلك أنت حبيبي وروحي”.

 

في هذا السياق، تستعد شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي ضخم نهاية نوفمبر الجاري في مدينة الكويت، ويترقب الجمهور طرح تذاكر الحفل خلال الأيام المقبلة، إذ يعتبر هذا الحدث من أبرز الفعاليات التي تجمع بين الفن والمغامرة في الكويت.

 

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