شيرين عبد الوهاب: نفسي أمسح 10 سنين من حياتي

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها عانت الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة سواء الشخصية أو العملية.

وقالت شيرين عبد الوهاب في لايف على التيك توك: إنها عانت الفترة الأخيرة قائلة: “مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعلني. أنا شوفت كتير وحش في حياتي، ومركزة دلوقتي في شغلي من وقت ما رجعت، والشغل دلوقتي عندي أهم حاجة”.

وأكدت شيرين أنها تتمنى تقديم دور فلاحة أو صعيدية ويكون هناك قصة مختلفة عن مسلسل طريقى التي قدمته من قبل.