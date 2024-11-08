إيقاف أعمال مبنى مخالف في قنا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة محمد عبدالحفيظ، ومحمد عز نواب المدينة، وحسن حمدي، وأحمد يوسف بتنفيذ إيقاف أعمال بقطاع المساكن أعمال صبة مخالفة بتقسيم التطبيقين بالدور الخامس علوي.

حالات التعدي والبناء بدون ترخيص

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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