انطلاق البرنامج التدريبي لتطبيق مستحقاتي بجامعة جنوب الوادي

انطلقت جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، فعاليات البرنامج التدريبي لتطبيق مستحقاتي لإدارة المكافآت بطريقة آلية.

البرنامج التدريبي بقنا

وتضمن البرنامج التدريبي الذي أقيم بمقر الجامعة ورش عمل بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات، الأمناء المساعدين، المديرين العموم، أمناء الكليات، مديري الموارد البشرية بالكليات، مديري الإدارات المركزية، مديري الوحدات ذات الطابع الخاص، العاملين بوحدة البيرول المركزية، العاملين بالحسابات المركزية

وحاضر في البرنامج التدريبي الدكتور همام الشاذلي الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات والباحث الرئيسي للمشروع حيث تضمن البرنامج التدريبي شرحا لعمل التطبيق وتوزيع اسم المستخدم وكلمة المرور لجميع مستخدمي التطبيق.

مستحقي المكافأة بشكل يدوي

وأشار الشاذلي أن التطبيق مصمم لمساعدة الموظفين ومديرو الإدارات على إدارة وتتبع مكافآتهم بسهولة وتخفيف العبء عن موظفي الاستحقاقات من إدخال بيانات مستحقي المكافأة بشكل يدوي ما يؤدي إلى زيادة الشفافية والمساءلة حيث يوفر التطبيق لمحة عامة واضحة عن حالة المكافآت يساعد في ضمان المساءلة والعدالة.

كما يهدف إلى تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت لموظفين الاستحقاقات الرئيسيين بدلا من إدخال بيانات مستحقي المكافأة يدويًا.



ويوفر التحليلات والبيانات مع إمكانية تصدير بيانات المكافآت وتسهيل عملية أرشفة المكافآت والحفظ الأمن للموافقات، حيث يتم تخزين جميع الموافقات، والمستندات المتعلقة بالمكافآت إلكترونيًا في منصة موحدة. كما يهدف التطبيق إلى توفير الوقت والجهد المطلوب للبحث في الملفات الورقة والأرشفة التقليدية للمستندات.

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