الجمعة 08 نوفمبر 2024
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محافظات

تنظيم 45 فعالية ثقافية وفنية لتنمية المواهب الإبداعية بالمنوفية

المنوفية، فيتو
المنوفية، فيتو

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون  تقريرا عن جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال شهر نوفمبر بهدف تعزيز التراث الثقافي والارتقاء بالذوق العام ورفع الوعى لدى المواطنين حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية بهدف إثراء الوجدان الثقافي.

الهجرة غير الشرعية 

وأشار وكيل وزارة ثقافة المنوفية أنه تم تنظيم 45 فعالية تضمنت محاضرة بعنوان ضحايا الارهاب،عرض فني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، محاضرة بعنوان دور الشباب في المحافظة علي البيئة،محاضرة بعنوان المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي، محاضرة بعنوان المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الزراعية،ندوة بعنوان الصحة النفسية للطفل وتأثيرها علي التحصيل الدراسي، محاضرة الأمصال للوقاية من أمراض الشتاء،فقرة غنائية للاحتفال بأعياد الطفولة،محاضرة عن الهجرة غير الشرعية وكيفية علاجها ومحاضرة عن ترسيخ قيم التسامح في المجتمع وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.
 

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

وذلك حرصا من القيادة السياسية واهتمامها الشديد بقطاع الثقافة والفنون التي تساهم في بناء شخصية الإنسان المصري وبناء وعيه وتنمية المواهب الابداعية في كافة النواحي الثقافية الفنية والأدبية تماشيا مع خطة الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

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الهجرة غير الشرعية ثقافة المنوفية محافظ المنوفية منوف

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