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اقتصاد

أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024

التبغ المسخن
التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم، يحرص المستهلكون على متابعة أسعار السلع ومنها السجائر.

أسعار التبغ المسخن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024
 وتستعرض  فـيتـو  في السطور التالية أسعار التبغ المسخن  اليوم  الجمعة 8  نوفمبر 2024 في الأسواق للمستهلكين، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.


• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA Capsules" بأنواعها 74 جنيها للعبوة.

 

 

أسعار منتجات فيليب موريس

وأعلنت شركة فيليب موريس “مصر” قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المُسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعهم والتي تبدأ من اليوم الجمعة 8 نوفمبر، حسب بيان الشركة الذي أصدرته.

 

الالتزام بالأسعار المعلنة 

ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢. 

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