ريال مدريد يشتعل وأنشيلوتي فى خطر.. مبابي يهاجم مدرب الفريق الملكي.. وبيلينجهام يثير القلق.. وفينيسيوس مهدد بالغياب عن مواجهة ليجانيس

يمر نادي ريال الإسباني بفترة ليست الأفضل له تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من تراجع أداء ونتائج بشكل كارثي، بعد موسم اكتسح فيه وتوج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة، كما يعاني الفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثامن عشر بعد أربع مباريات وبعد هزيمتين قاسيتين (4-0 أمام برشلونة و3-1 أمام ميلان)، يسعى الفريق للعودة إلى الانتصارات في مباراته المقبلة ضد أوساسونا غدا السبت.

أكدت بعض التقارير الصحفية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لا يحب طريقة لعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن النجم الفرنسي اعترف لأشخاص مقربين منه بأنه لا يحب الطريقة التي يلعب بها فريق كارلو أنشيلوتي، فهو معتاد على أن يقوم الجميع في باريس سان جيرمان بذلك نيابة عنه.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن كيليان مبابي لا يمر بأفضل لحظاته ولا أحد يشك في ذلك، وتم استبعاد المهاجم الفرنسي من قائمة فرنسا على الرغم من حقيقة أنه كما اعترف ديدييه ديشامب أن اللاعب كان يريد التواجد مع المنتخب.

وأصبح أيضًا كيليان مركزًا للانتقادات بعد الهزيمتين المؤلمتين الأخيرتين لريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، الأولى في الدوري ضد برشلونة والأخيرة ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا.

مبابي ليس سعيدًا بكرة القدم التي يلعبها ريال مدريد، علاوة على ذلك، فهو ليس سعيدًا على الإطلاق وراضيًا عن نظام كارلو أنشيلوتي التكتيكي، هذا ما اعترف به لاعب باريس سان جيرمان السابق لمقربيه، فهو معتاد على الطريقة التي لعب بها في باريس حيث كان هو المرجع والجميع يلعب له، وهو أمر لا يحدث في ريال مدريد.

ويعاني فريق ريال مدريد من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي على مستوى بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويشهد الموسم الحالي تراجع كبير في مستوى كيليان مبابي مع ريال مدريد، خاصة وأن الجماهير كانت تأمل بأن يكون مستوى اللاعب الفرنسي أفضل من ذلك.

فينيسيوس مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ليجانيس

يدخل البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني في مباراة ريال سوسيداد، وهو حذر من أجل عدم الحصول على بطاقة صفراء خلال اللقاء.

ويغيب فينسيوس جونيور عن مباراة ديبورتيفو ليجانيس في مباراة الجولة الرابعة عشر من الليجا، في حال الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة ريال سوسيداد.

وتحصل فينيسيوس جونيور على 4 بطاقات صفراء خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني، حيث كانت تلك البطاقات في مباريات “ريال بيتيس – ديبورتيفو ألافيس – إسبانيول – برشلونة”.

وسيكون الجناح البرازيلي حذرًا للغاية لعدم الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الليجا، خاصة وأن الفريق يعاني من تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وضع بيلينجهام يثير قلق ريال مدريد

لكن يمكن وصف جود بيلينجام، بأنه الخاسر الأكبر في الموسم الجاري، بعدما كان له دور كبير إلى جانب فينيسيوس جونيور في صنع قوة هجومية ضاربة، شكلا ثنائيًا هجوميًا وساهما في 3 بطولات

الموسم الماضي كان الأول للدولي الإنجليزي حيث لعب 42 مباراة بجميع البطولات، حيث سجل 23 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة خلال 3644 دقيقة لعب.

الموسم الماضي كان لاعب وسط مهاجم، مما منحه دورًا رئيسيًا في الثلث الأخير من الملعب وأتت هذه الخطة بثمارها؛ إذ برز بيلينجهام كأحد أكثر لاعبي الفريق حسمًا، وقدم دور كبير في الفوز الموسم الماضي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

وقد دفع النادي 113 مليون يورو للتعاقد مع بيلينجهام في يوليو 2023، على أمل أن يكون أحد الأعمدة الأساسية للفريق، خاصة مع رحيل النجم السابق كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.



