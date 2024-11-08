مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

نشرت «أخبار السعودية»، مشهدا يرصد امتلاء صحن الطواف بكثافة عالية من الطائفين.

في سياق متصل، بدأت شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي للموسم الجديد.

طلبات حجز برامج الحج السياحي

وأكدت غرفة شركات السياحة أنه سيتم السماح للشركات بتلقي الطلبات حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، حيث تتلقى الشركات طلبات الحج بمستوياته الثلاث الاقتصادي والبري والخمس نجوم، وذلك استعدادًا لصدور الضوابط المنظمة للحج السياحي من قبل وزارة السياحة والآثار بعد اعتمادها من السيد الوزير للبدء في إجراءات الحج طبقا للضوابط المنتظرة.

طلبات حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة

وأوضحت الغرفة أنه سيتم السماح بتلقي طلبات الحج السياحي للشركات التي قامت بسداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض)، حيث تقوم الشركة المسددة لتلك الرسوم برفع إيصال السداد إلى وزارة السياحة والآثار مرفقًا به طلب الشركة لتنظيم الحج هذا العام وبعدها يحق للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج بمستوياته الثلاث.

تزامنًا مع إجازة الطلبة..



امتلاء صحن الطواف بالمعتمرين والطائفين.



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pic.twitter.com/HG5feHEWgD — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 8, 2024

وتوجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بنصيحة إلى جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالتقدم مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشر بكافة المدن والمحافظات وناشدتهم بضرورة البعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرض هؤلاء المواطنين للنصب وضياع حقوقهم.