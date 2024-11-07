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التفاصيل الكاملة لأسعار برامج وجدية حجز الحج السياحي للموسم الجديد، الأسعار تتراوح بين 250 إلى 580 ألف جنيه، و60 ألف جنيه للحجز، 8 مستويات للسكن والمسافات من 250 مترا لـ3 كيلو

مناسك الحج
مناسك الحج

تترقب شركات السياحة إعلان وزارة السياحة والآثار اعتماد الضوابط الجديدة لموسم الحج السياحي لموسم 1446هـ، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية عن بدء تلقي طلبات الحجز بقرعة حج الداخلية للموسم الحالي، حيث تشهد الضوابط الجديدة لموسم الحج السياحي إجراءات وعقوبات مشددة علي الشركات لمنع سفر المواطنين بتاشيرات مخالفة لتأشيرة الحج وذلك عقب الأزمة الشهيرة التي وقعت خلال الموسم الماضي بسفر أعداد كبيرة من المواطنين بتأشيرات الزيارة لعمل مناسك الحج مما ترتيب عليه وفاة أعداد كبيرة منهم أثناء عمل المناسك.

 

انتهاء صياغة ضوابط الحج السياحي 

وانتهت اللجنة العليا للحج والعمرة من صياغة ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد وسيتم رفعها الي شريف فتحي وزير السياحة والآثار لاعتمادها استعدادا لفتح الباب أماكن شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم الحج السياحي.

 

حصة شركات السياحة من تأشيرات الحج للموسم الجديد

وأكد أحمد وحيد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية،  أن شركات السياحة ستحصل على الحصة الكاملة للتأشيرات المخصصة للحج السياحي لموسم 1446هـ بإجمالي 36 ألف تأشيرة، مشيرا إلي أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت علي الابقاء علي المستويات السابقة لتقسيمات الحج  وهي الاقتصادي والبري والحج المميزة 5 نجوم.

 

برامج الحج السياحي للموسم الجديد

 

وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت أيضا الإبقاء على مبالغ جدية حجز برامج الحج للمسافرين كما هيا من الموسم الماضي، حيث ستصل المبالغ المطلوبة لحجز برامج الحج للمستوى البري والاقتصادي إلى 20 ألف جنيه، وتصل إلى 60 ألف جنيه للمستوى 5 نجوم.

 

 

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد

من جانبها قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن أسعار برامج الحج السياحي الجديد بالضوابط التي تم رفعها إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بدون حساب أسعار تذاكر السفر تتضمن التالي: 
- الحج البرى بدون تحسين إقامة بمكة بفنادق أو عمائر سكنية وحتي مسافة 3 كيلو متر من الحرم المكي بسعر 225 ألف جنيه.
- الحج البري تحسين 5 نجوم بسعر 243 ألف.
- الحج البري موسم كامل إقامة بفنادق مكة وحتى 1750 مترا من الحرم المكي بسعر 260 ألف جنيه.
- الحج الاقتصادي طيران بدون تحسين بسعر 250 ألف جنيه.
الحج الاقتصادي طيران تحسين سكن 5 نجوم بسعر 268 ألف جنيه.
- الحج الاقتصادى طيران موسم كامل إقامة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكى أكثر من 1750 مترا بسعر 295 ألف جنيه.
- برامج حج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.
- برامج حج 5 نجوم صف ثاني على الحرم المكي من 250 وحتى 1250 متر بسعر  520 ألف جنيه.

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