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مصرع شاب بطلق ناري بنجع حمادي في قنا

طلق ناري،فيتو
طلق ناري،فيتو

لقي شاب مصرعه اليوم الجمعة بطلق  ناري، بعزبة آدم التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت الاجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا إخطارًا مفاده مصرع شاب فى أواخر العشرينات من عمره بطلق  ناري  بعزبة آدم بنجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة

وبعد الفحص تبين مصرع م.ا.ع، 27 عاما، إثر تعرضه للإصابة بطلق ناري  وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الجريمة.

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أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مركز نجع حمادي مديرية أمن قنا نجع حمادي

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