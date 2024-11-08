ختام السيمينار الثالث لكهنة إيبارشيات القناة والبحر الأحمر

اختتمت إيبارشية بورسعيد، فعاليات السيمينار (جلسة نقاشية) الثالث لمجامع كهنة إيبارشيات محافظات القناة والبحر الأحمر، والذي أُقيم هذا العام تحت شعار "الكاهن الروحي".

واستضافت الإيبارشية الحدث بتنظيم من إيبارشية الإسماعيلية في كنيسة الشهيدين أبي سيفين ودميانة ببورسعيد، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر.

وناقش السيمينار عددًا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بخدمة الكاهن ومسؤولياته الروحية، حيث تضمنت الجلسات موضوعات مثل: "مقارنة بين الكاهن والملك عند القديس يوحنا ذهبي الفم"، و"الكاهن وقضايا الأحوال الشخصية"، و"الكاهن والتعليم"، بالإضافة إلى "الكاهن وسر الاعتراف"، و"حياة الأمانة في خدمة الكاهن"، و"العلاقة بين الكهنة"، و"الصلوات السرية في القداسات الثلاث".

وحاضر في السيمينار عدد من أصحاب النيافة، من بينهم الأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، بالإضافة إلى القمص بولس جورج كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة.

واختتمت فعاليات السيمينار بصلاة القداس الإلهي، تلاها تبادل الدروع بين الأب المطران والآباء الأساقفة، والتقاط الصور التذكارية، في جو من التآخي والمحبة التي تعكس روح التعاون والعمل الجماعي بين كهنة إيبارشيات القناة والبحر الأحمر.