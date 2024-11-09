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اقتصاد

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيم التداول نهاية الأسبوع

الأسهم المتداولة،
الأسهم المتداولة، فيتو

تصدرت 5 أسهم قائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي: 

  • المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بقيمة تداول بلغت 4.6 مليون جنيه.
  • سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 3 ملايين جنيه.
  • فتنس برايم للأندية الصحية بقيمة تداول بلغت 2.8 مليون جنيه.
  • الدولية للصناعات الطبية إيكمي بقيمة تداول بلغت 1.3 مليون جنيه.
  • آراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 392 ألف جنيه.

 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس 7 نوفمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.263 مليار جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13719 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.

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