5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيم التداول نهاية الأسبوع

تصدرت 5 أسهم قائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بقيمة تداول بلغت 4.6 مليون جنيه.

سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 3 ملايين جنيه.

فتنس برايم للأندية الصحية بقيمة تداول بلغت 2.8 مليون جنيه.

الدولية للصناعات الطبية إيكمي بقيمة تداول بلغت 1.3 مليون جنيه.

آراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 392 ألف جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس 7 نوفمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.263 مليار جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% عند مستوى 13719 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.