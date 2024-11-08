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اقتصاد

6 شركات للوساطة تتصدر أسهم البورصة بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تصدرت 6 شركات الوساطة ( المؤشر الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية  الأسبوع.

وجاءت الشركات كالتالي:

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه.  

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 1.04 مليار جنيه. 

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 697 مليون جنيه. 

بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 509 ملايين جنيه. 

مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 445 مليون جنيه. 

كايرو كابيتال سيكوريتز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 418 مليون جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس 7 نوفمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.263 مليار جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13719 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.

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