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اقتصاد

6 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تصدر 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي: 

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه. 
قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 581 مليون جنيه. 
قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 529 مليون جنيه. 
قطاع  البنوك بقيمة تداول بلغت 399 مليون جنيه. 
قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 253 مليون جنيه.

منسوجات وسلع معمرة بقيمة تداول بلغت 242 مليون جنيه 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الخميس 7 نوفمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.263 مليار جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13719 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.

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اغذية ومشروبات الاسهم المقيدة الرئيسية اغذية ومشروبات وتبغ الاسهم خدمات مالية غير مصرفية قطاع اغذية ومشروبات قطاع العقارات

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