إصابة 10 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس الإقليمي بالشرقية

شهد طريق “بلبيس-الإقليمي” اتجاه العاشر من رمضان بنطاق محافظة الشرقية حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 10 أشخاص وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى والغندور لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص وإصابة 10 ركاب

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفيي بلبيس المركزي والغندوربوصول 10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق “بلبيس -الإقليمي” ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بانتقال قوة امنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث جرى نقل المصابين إلى مستشفيي بلبيس المركزى والغندور لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.