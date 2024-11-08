خطوات تقديم بلاغ عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني

تقدم النيابة العامة خدمات عبر موقعها الإلكتروني؛ للتسهيل على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد.

ومن هذه الخدمات هي تقديم العرائض والبلاغات للنائب العام عبر موقعه الرسمي، وذلك في عدة خطوات وهي:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا

2- اختيار أيقونة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام المميزة باللون الأخضر.

3- بعد النقر على الأيقونة، ستظهر صفحة تحتوي على ايقونة اخري وهي تقديم العرائض الإلكترونية.

4- بمجرد الضغط على الأيقونة، ستظهر صفحة جديدة تحتوي على الإرشادات والأحكام اللازمة لتقديم الخدمة، من ضمنها ضرورة ملء البيانات المطلوبة ورفع المستندات الدالة على جدية البلاغ.

5- يجب الضغط على أيقونة الموافقة على أحكام تقديم الخدمة وملء كافة البيانات المطلوبة، ثم دفع الرسوم الإلكترونية المقررة.

6- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم كود يستخدم لمتابعة العريضة إلكترونيا في المستقبل.