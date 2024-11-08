وزارة النقل تدرس التعاون مع جيوبوتي فى مجالات النقل البري والبحري

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموانئ وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجستية وإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية جيبوتي.

وحضر مراسم التوقيع السفير أحمد علي بري سفير دولة جيبوتي بالقاهرة واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري وقيادات وزارة النقل وحيث وقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري وأبو بكر عمر حدي - رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي

خطط للتعاون مع جيوبتى

وفي كلمته خلال فعاليات التوقيع أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بهذا التوقيع الذي يجسد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتقديم كافة أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات مؤكدا على استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في الدول العربية والافريقية لتنفيذ المشروعات بجمهورية جيبوتي ولاسيما المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزارتي الصناعة والنقل ومنها مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.

ومن جانبه أشاد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بتجربة مصر الناجحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة مجالات النقل البري والسككي والبحري خلال السنوات القليلة الماضية معربا عن سعادته بزيارة عدد من تلك المشروعات ( ميناء السخنة – ميناء الإسكندرية – الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر )، والتي تعكس التطور الهائل في مجال البنية التحتية والنقل بمصر مشيدا بربط الموانئ البحرية والجافة في مصر بشبكة السكك الحديدية، حيث أشار الوزير إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مصر لخطة إنشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

كما أكد السفير الجيبوتي بالقاهرة على أهمية هذا التوقيع الذي يعكس العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين وعلى أهمية هذا التعاون نظرا لما يتمتع به الجانب المصري من خبرة كبيرة وتطور هائل في مجالات النقل والبنية التحتية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لافتا الى انعكاس هذا التعاون على مصلحة الجانبين وتحقيق التنمية الشاملة بهما.