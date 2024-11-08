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محافظ أسوان يطمئن على مستوى خدمات المواطنين بالمركز التكنولوجى بقرية فارس (صور)

مجمع الخدمات الصناعية
مجمع الخدمات الصناعية بقرية فارس

 اطمأن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولته الميدانية لعدد من المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بقرية فارس بكوم أمبو على منظومة العمل داخل مجمع الخدمات التكنولوجى، ومستوى الأداء لتقديم 6 خدمات خاصة بالشهر العقارى والبريد والتضامن الإجتماعى، والتموين والسجل المدنى، والوحدة المحلية.

 وتم إقامة المجمع على مساحة 650 م2، وبتكلفة 10 ملايين جنيه من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

مشروع مجمع الخدمات الصناعية بفارس 

 كما تفقد محافظ أسوان برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية  مشروع مجمع الخدمات الصناعية بفارس، والمقام على مساحة 800 م2، وتم تنفيذه بواسطة هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح بتكلفة 16 مليون جنيه، ويضم 13 ورشة حرفية منها 8 ورش مخصصة للسيدات، و5 ورش مخصصة للرجال، ويهدف إنشاء المجمع إلى تنفيذ مشروعات إنتاجية لأصحاب المهارات الإبداعية والابتكارية والمشغولات اليدوية والتعبئة والتغليف، وغيرها من المشروعات الأخرى، والمجمع مدعم بمنظومة للمطافئ.

 

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​ أسوان خدمات مجمع مشروع فارس

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