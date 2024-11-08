الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول قرار لـ ياسر عبد الرؤوف بعد توليه رئاسة لجنة الحكام

ياسر عبدالرؤوف،فيتو
ياسر عبدالرؤوف،فيتو

قرر ياسر عبد الرؤوف، رئيس لجنة الحكام  بـ اتحاد الكرة، عقد اجتماع اليوم الجمعة، مع أعضاء اللجنة للحديث عن أزمات التحكيم وخطة العمل القادمة حتى يتم تعيين مجلس جديد للاتحاد.

وعلى الرغم من الإجازة اليوم، إلا أن ياسر عبد الرؤوف قرر الاجتماع مع أعضاء اللجنة التي تضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج. 

إقالة محمد فاروق 

وأعلن اتحاد الكرة إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق بعد تسريبات غرفة الفار بين الحكمين محمد عادل وميدو سلامة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري. 

ركلة الجزاء التي أثارت الجدل

وكان جمال علام قد أجرى اتصالا بمحمد عادل أكد خلاله: إن المجلس اتخذ قرارا بإقالة لجنة الحكام بعد التسريبات في الأيام الأخيرة.   

وشرح محمد عادل وجهة نظره في ركلة الجزاء التي أثارت الجدل، مؤكدا انه حتى لو أن هناك خطأ فبمجرد تسريب محادثة الفار فهذه خيانة أمانة.

ووجه محمد عادل سؤالا لجمال علام قال فيه: كيف سيتعامل الحكام مع المباريات في الأسبوع الثاني للدوري، وهم يدركون أنهم معرضون للحرب حال وجود خطأ في اللقاء وهو أمر طبيعي في كرة القدم؟".

ووعد جمال علام، محمد عادل بأنه لن يتم إيقافه أو استبعاده من المباريات مثلما كانت تنوي اللجنة الحالية. 

وقال جمال علام: “اتحاد الكرة سيحمي حكام الدوري المصري ولن يتم إيقاف الحكم أو تصفية حسابات بين الحكام ”. 

هل يلبي اتحاد الكرة طلب الأهلي بإسناد لجنة الحكام لخبير أجنبى؟

ورفض جمال علام مع غالبية أعضاء المجلس البحث عن خبير أجنبي خلال الفترة الحالية بإسناده لجنة الحكام خاصة مع استعداد الاتحاد لفتح باب الانتخابات يوم الأحد المقبل تمهيدا لتعيين مجلس جديد. 

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًّا  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة التسجيل الصوتي المسرب للحكم محمد عادل الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية. 

بيان اتحاد الكرة

وجاء نص بيان اتحاد الكرة على النحو التالي: "نظرًا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق".

مجلس الجبلاية، فيتو
مجلس الجبلاية، فيتو

رد محمد عادل على التسريب الصوتي 

وأكد الحكم الدولي محمد عادل أن التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب له عن المحادثة التي دارت بينه وبين زميله محمد سلامة حكم الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي مزور ومفبرك. 

وأضاف عادل خلال تصريحات تليفزيونية: “التسريب الصوتي مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات والنائب العام”.  

 وسادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة حول حرب التصريحات والتسريبات من لجنة الحكام.  

اتحاد الكرة يرفض تسريب التسجيل الصوتي

ورفض اتحاد الكرة فكرة تسريب التسجيل الصوتي لمحمد عادل مع محمد سلامة حكم الفار خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري.  

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن المجلس سيتدخل في الأزمة خاصة بعد الجلسة مع الحكم محمد عادل والذي نفى بأنه لم يصدر منه أي حديث أو لفظ مع حكم الفار مثلما تردد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اتحاد الكرة إتحاد الكرة المصرى إقالة لجنة الحكام الدوري المصري الحكم محمد عادل الزمالك والبنك الأهلي تامر درى رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة

مواد متعلقة

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

منتخب الشباب يؤدي تدريبه الأول بالإسماعيلية استعدادا لتصفيات أفريقيا (صور)

اتحاد جدة يفوز على العروبة 0/2 في الدوري السعودي (فيديو)

اتحاد الكرة: الإعلان عن نتيجة تحقيقات التسريبات فور صدورها من النيابة

ياسر عبدالرؤوف رئيسا جديدا للجنة الحكام

رسميًا.. إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة التسريبات

غياب كريم بنزيما، تشكيل اتحاد جدة لمواجهة العروبة في الدوري السعودي

نص مكالمة جمال علام لمحمد عادل قبل جلسة اليوم

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى على كورنيش الإسكندرية (صور)

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

أخبار مصر: مطاردات للإسرائيليين في هولندا، أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه، هدية بايدن الأخيرة لزيلينسكي، ارتفاع الذهب

منوعات

المزيد

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تستعد لمغادرة أمريكا بعد فوز ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تشغيل قطارات بئر العبد وسيناء

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

لو من عشاق الأنتيكات انزل شارع المعز (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مكارم الأخلاق، تعرف على أهمية الحياء في الإسلام بالدليل من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads