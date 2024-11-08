الجمعة 08 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

خطوط القطارات الأعلى تأخيرا اليوم

السكك الحديدية, فيتو
السكك الحديدية, فيتو
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 أدى انتشار الشبورة المائية لتخفيض سرعة القطارات فى الفترة الصباحية لضمان سلامة الرحلات وتأمينها، وخاصة بالقرب من القرى والمدن والمزلقانات الشرعية وغيرها.

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة، على قيادات هيئة السكك الحديد بأهمية العمل على تخفيض معدل تأخيرات القطارات لأدنى مستوى لها خلال الفترة القادمة مع الالتزام بتعليمات التشغيل وذلك تزامنًا مع بدء تطبيق التشغيل الشتوي.

وبدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية تطبيق خطط تشغيل القطارات الاحترازية، والتى يتم تطبيقها بالتزامن مع الشتاء وما يصاحبه من انتشار للشبورة المائية فى الصباح الباكر، وهو ما يستدعى تخفيض سرعة القطارات والعمل بإجراءات أكثر حرصًا.

تحذير الأرصاد الجوية من طقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم 8 - 11 - 2024، مؤكدة أن طقس يشهد سقوط أمطار ونشاط للرياح وشبورة مائية كثيفة صباحًا.

تصدر خط بورسعيد وخطوط الصعيد معدل التأخيرات الأعلى اليوم وسط إجراءات تشغيل احترازية لتأمين مسير القطارات على مدار الساعة 

وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديد، بمراجعة القطارات قبل تحركها والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للركاب.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

 

ثالثا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.


متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل التي تشمل تشغيل الـ أي تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

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