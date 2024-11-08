محافظ أسوان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية فارس (صور)

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ".

وقد تفقد الدكتور إسماعيل كمال برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، وشوقى مصطفى رئيس المدينة، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مشروع محطة معالجة صرف صحى فارس بتكلفة تقديرية 169 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97 ٪ للأعمال المدنية، و88 % للأعمال الكهروميكانيكية.

ويضم المشروع فى مكوناته المدخل والمصافى وأحواض الترسيب الابتدائى والنهائى والتهوية والتركيز والتجفيف، وخط السيب، ومن المقرر دخول المحطة للخدمة والتشغيل التجريبي بنهاية العام الحالى.

وأكد محافظ أسوان أن الهدف من هذه الجولات الوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات من أجل تسليم هذه المشروعات، وليجنى المواطن الأسوانى ثمار الجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.