محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع صرف صحى الجعافرة

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بعدد من ممثلى أهالى قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، حيث تم عرض الشكوى الخاصة بهم أثناء اللقاء الجماهيري للمحافظ بالمواطنين، والمتمثلة فى تضررهم من توقف مشروع الصرف الصحى منذ عام 2008، يأتى ذلك فى ظل التفاعل السريع مع المطالب والشكاوى الجماهيرية، ووضع الحلول العاجلة والجذرية للمشاكل المتراكمة.

لجنة للمعاينة الميدانية

وعلى الفور كلف الدكتور إسماعيل كمال بقيام لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل برفقة مسئولى الجهات المختصة للمعاينة الميدانية على الطبيعة لمشروع صرف صحى الجعافرة بتكلفة 80 مليون جنيه.

وشدد على مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة نهو وتسليم هذا المشروع الحيوي لتشغيله ودخوله الخدمة لما سيحققه من عوائد إيجابية لأكثر من 18 ألف مواطن من أهالى القرية وتخفيف المعاناة عنهم، وخاصة أنه يضم 28 كم شبكات انحدار تم نهو 80 % منها، و3 محطات رفع هى الرتاج والفلاليح والحديدون، فضلًا عن خطوط الطرد.