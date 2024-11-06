الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع صرف صحى الجعافرة

مشروع الصرف الصحى
مشروع الصرف الصحى فى الجعافرة بأسوان

 التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بعدد من ممثلى أهالى قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، حيث تم عرض الشكوى الخاصة بهم أثناء اللقاء الجماهيري للمحافظ بالمواطنين، والمتمثلة فى تضررهم من توقف مشروع الصرف الصحى منذ عام 2008، يأتى ذلك فى ظل التفاعل السريع مع المطالب والشكاوى الجماهيرية، ووضع الحلول العاجلة والجذرية للمشاكل المتراكمة.

لجنة للمعاينة الميدانية 

 وعلى الفور كلف الدكتور إسماعيل كمال بقيام لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل برفقة مسئولى الجهات المختصة للمعاينة الميدانية على الطبيعة لمشروع صرف صحى الجعافرة بتكلفة 80 مليون جنيه.

 وشدد على مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة نهو وتسليم هذا المشروع الحيوي لتشغيله ودخوله الخدمة لما سيحققه من عوائد إيجابية لأكثر من 18 ألف مواطن من أهالى القرية وتخفيف المعاناة عنهم، وخاصة أنه يضم 28 كم شبكات انحدار تم نهو 80 % منها، و3 محطات رفع هى الرتاج والفلاليح والحديدون، فضلًا عن خطوط الطرد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

​ أسوان الصرف الصحي مشروع لجنة قري

مواد متعلقة

محافظ أسوان يعتمد نتيجة مسابقة المتقدمين لشغل وظائف إشرافية بالتعليم

قبل تعامد الشمس، قصور الثقافة تكرم محافظ أسوان والمشاركين فى أعمال نقل المعبد (صور)

محافظ أسوان يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة المصرية اليابانية بالرديسية (صور)

محافظ أسوان يفتتح مشروع الهوية البصرية "رمز النيل " (صور)

محافظ أسوان يكلف بتوزيع هدايا تذكارية لنزلاء المراكب السياحية والفنادق (صور)

الأكثر قراءة

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

مصرع شاب إثر حادث إنقلاب موتوسيكل في الأقصر

في خطاب فوزه بالانتخابات الأمريكية، ترامب يعلن رسميًا عن اسم نائبه

ترامب يعلن فوزه برئاسة أمريكا.. ويؤكد: سأضع حدًا للحروب في العالم

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

أول تعليق من حماس على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

كان عدوا لترامب ووصفه بهتلر، معلومات عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الجديد

منوعات

المزيد

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads