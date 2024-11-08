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ملفات وحوارات

مطربون في الكلبش.. القبض على مجدي شطة بسبب المخدرات.. سجن عصام صاصا بتهمة القتل الخطأ.. وسامر المدني ينفذ حكم حبس 3 سنوات

عصام صاصا،فيتو
عصام صاصا،فيتو

 يبدو أن مطربين المهرجانات، أصبح يطاردهم شبح السجن، والدخول في نفق مظلم، بسبب العديد من التهم، التى يقضي كل واحد منهم حكم حبس، في قضايا مختلفة، وهو ما ترصده “فيتو” في السطور التالية. 

“مجدي شطة”

كان أول المطربين الذين أثاروا الجدل في الآونة الأخيرة، هو مؤدي المهرجانات، مجدي شطة، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليه وبحوزته مادة مخدرة، تبين بفحصها أنها مخدر الآيس. 

وفي 7 مايو الماضي،  ألقى رجال المباحث القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج وتحرر محضر بالواقعة بعد أن تم تفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس "، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتولت النيابة التحقيق.

 وقررت جهات التحقيق، عرض مطرب المهرجانات مجدى شطة، على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطى، وتم تفريغ الحرز المضبوط مع المتهم ومواجهته بالاتهامات.

 

عصام صاصا

 على الجانب الآخر، تعد أشهر قضايا مطربين المهرجانات، هي قضية، المطرب  الشاب عصام صاصا، والذى صدر ضده حكم بحبسه 6 أشهر عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة في قضية القتل الخطأ. 

 بدأت واقعة القتل الخطأ في 6 مايو الماضي، بعد أن صدم عصام صاصا موظفا ومن شدة الصدمة توفى على الفور، وتم التحفظ على مطرب المهرجانات، وتبين تعاطيه للمواد المخدرة، ووفقًا للقانون تحتسب مدة حبسه 6 أشهر منذ اليوم الأول للقبض عليه وهو 6 مايو الماضي، أي أن عصام صاصا في 6 سبتمبر المقبل يكون قد قضى 4 أشهر من الحبس في القضية التي قضى فيها بحبسه 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة، ومن المتوقع الانتهاء من فترة حبسه في قضية تعاطي المواد المخدرة في 6 نوفمبر المقبل.  

 

سامر المدني

 أما المطرب الشاب سامر المدني، يعتبر أكبر صدمة داخل، الوسط الفني، بسبب الحكم الذي صدر ضده بالحبس ثلاث سنوات، في تهمة التعدي على شاب وخطفه بسبب خلافات عائلية.

في هذا السياق، كانت أسدلت محكمة جنايات الجيزة، الستار على قضية محاكمة مطرب المهرجانات "سامر المدني" ووالده وشخص آخر، بتهمة التعدي على شاب وخطفه بسبب خلافات عائلية، وحيازة سلاح أبيض "سكين وشومة". 

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات، فيما أسند إليهم من اتهامات.

وأثارت واقعة اتهام ربة منزل لمطرب المهرجانات ووالده -الذي تزوجته السيدة سرًا- بضرب أخيها واحتجازه دون وجه حق، الرأي العام لفترة طويلة حتى ألقت مباحث قسم الطالبية، القبض على سامر المدني ووالده، بتهمة الاعتداء بالضرب على المجني عليه، وأحيلت أوراق الواقعة بالكامل إلى محكمة جنايات الجيزة. 

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