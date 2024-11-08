تفاصيل نشوب حريق مقهى بالإسكندرية

كشف الدكتور سمير النيلى مدير نادى المعلمين فى الإسكندرية عن كافة التفاصيل حول نشوب حريق هائل داخل أحد الكافيهات المجاورة لنادي المعلمين على طريق كورنيش البحر شرق الإسكندرية دون وجود أي إصابات بشرية.

وأكد مدير عام نادى المعلمين، أن أبواب النادي تفتح فى موعدها اليوم أمام الأعضاء ولن تغلق أمام أعضاء النادى والمعلمين على الرغم من الحريق الهائل الذى تعرضت له أحد الكافيهات المستأجرة من أحد المستثمرين.

وأضاف، أن العمل قائم بداخل النادى بصورة طبيعية وسيتم تدشين أحد الندوات الطبية دون أى تأثير، مضيفا أن النادى يستقبل أحد الندوات الطبية في موعدها المحدد، مشيرا إلى قوات الأمن والحماية المدنية نجحت في إخماد الحريق والنيران دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح.

وأوضح أن النيابة العامة والجهات المعنية تتولى مهام الكشف عن ملابسات الحادث وما تسفر عنه التحقيقات الجوية، وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل بداخل أحد الكافيهات بمنطقة سيدى جابر شرق المحافظة والمجاورة من نادي المعلمين دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.



على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات وتواجد رجال الحماية المدنية بمعداتهم للسيطرة على الأوضاع وإخماد النيران المشتعلة من داخل الكافيه.

وأكد الدكتور سمير النيلى مدير نادي المعلمين بالإسكندرية، أن الحريق نشب بداخل أحد الكافيهات المستاجرة من النادى، مضيفا أن رجال الحماية المدنية نجحوا فى السيطرة على النيران بعد الدفع بسيارات الإطفاء.

وأضاف مدير نادى المعلمين فى تصريح خاص لـ "فيتو" أنه سيتم الكشف عن كافة الملابسات والتفاصيل الكاملة التى أدت إلى اشتعال النيران بداخل الكافية من قبل جهات التحقيق، موضحا أن الحريق لم يتسبب في أي من الإصابات للمواطنين والمارة بكورنيش البحر.