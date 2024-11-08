محافظ أسوان يتفقد المرسى والممشى السياحي الجديد بقرية فارس بكوم أمبو (صور)

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المرسى والممشى السياحى الجديد بقرية فارس بمركز كوم أمبو، والمقام على مساحة 2700 م2، وتم تطويره بتكلفة 3 مليون جنيه، ويضم حديقة ومسطحات خضراء، فضلًا عن مساحات مخصصة للترفيه بمواصفات تناسب ذوي الهمم، وساحة للدراجات لاستخدامها فى التنقلات الداخلية لتقليل الانبعاثات الكربونية، علاوة على مظلات بمواد صديقة للبيئة (جريد)، والتحكم فى تشغيل أعمدة الإنارة عن بعد بنظام لمبات الليد، ومسجد، ودورات مياه للرجال والسيدات، وأماكن مخصصة لعرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية وخلال جولته بالمرسى برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية.

الموقع المتميز بقرية فارس

أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الموقع المتميز للمرسى والممشى داخل قرية فارس، والتى تم اختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة يؤكد تمتعها بالعديد من المقومات والأنشطة الغير ملوثة للبيئة منها المحطات الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية فى الظهير الصحراوى للقرية.

وأضاف ان القرية تمتلك مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها بطرق التخصيب بالأسمدة الطبيعية العضوية، علاوة على نسبة التشجير العالية مما يساهم في توافر بيئة نقية تعد نموذجًا رائعًا للقرى النموذجية بيئيًا.