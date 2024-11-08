الجمعة 08 نوفمبر 2024
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طالب يصيب شقيقه بجرح قطعي بالرقبة في طما بسوهاج

طالب يعتدى على شقيقه
طالب يعتدى على شقيقه بسكين بطما

أصيب عامل بمركز طما في سوهاج بجرح قطعى بالرقبة إثر مهاجمة شقيقه له بسكين لخلافات أسرية، حيث نقل إلى مستشفى طما المركزى لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات حيث تحرر المحضر اللازم. 

وكان اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتلقى الرائد محمود ذكى رئيس مباحث بلاغا من مستشفى طما المركزى بوصول محمود ج ع ع - سن 25 عامل  مصابًا " جرح قطعي بالرقبة ومقيم بمركز طما.  

وبالانتقال والفحص أفاد المصاب أمام الرائد أحمد رشاد معاون أول المباحث والنقيب مدحت ماضى بإتهام شقيقه ش سن 17 طالب ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته  بسبب خلافات أسريه. 

القوة الأمنية تتمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم 

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته الأداه المستخدمة " مطواة " وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.  

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