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إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أصيب عامل بطلق ناري "رش خرطوش" في الوجه والرقبة، في مشاجرة مع آخرين  بمركز العسيرات مشاجرة، نقل على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعى.

مشاجرة وإصابة عامل بطلق ناري في الوجه والرقبة 

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بنشوب مشاجرة بين" طرف أول: “السيد م ا م”، 25 عام- مزارع، ونجل عمومته “السيد م م ا”، 42 عام - عامل، مصابًا " رش خرطوش بالوجه والرقبة وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وطرف ثان: “عبد الناصر ع م ا”، 52 عاما - عامل زراعي الطرفان مقيمان بذات الناحية.

القوة الأمنية تضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم 

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول “السلاح المستخدم” وخلال التحقيقات تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب وقيام الأول من الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من السلاح الخرطوش المضبوط بحوزته أصابت بطريق الخطأ نجل عمومته الثاني من الطرف الأول  وذلك علي إثر حدوث مشاده كلاميه بين الأول من الطرف الأول والطرف الثاني على قيمة استئجار عمالة لزراعة أرض. 
 

وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمون للنيابة  

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