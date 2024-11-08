بعد الخسارة من الأهلي والنصر، العين الإماراتي يعلن التعاقد رسميا مع مدرب جديد

أعلن نادي العين الإماراتي تعيين البرتغالي ليوناردو جارديم مدربه السابق، مديرًا فنيًّا للفريق بعد إقالة الأرجنتيني هيرنان كريسبو بسبب سوء النتائج.

وكتب العين عبر صفحته: “العين يعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025”.

وخسر العين بطل دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، أمام الأهلي قبل أيام في كأس انتركونتيننتال بثلاثية نظيفة قبل أن يخسر أمام النصر السعودي بخماسية في دوري أبطال آسيا بالأمس.

وفاز النصر السعودي على العين الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب الأول بارك، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

وسجل أهداف النصر كل من تاليسكا “هدفين” وكريستيانو رونالدو وأنجولو وويسلي فيما سجل الكوري بارك يونج هدف العين الوحيد.

وحصد النصر 10 نقاط على مدار 4 مباريات في دوري النخبة الآسيوي، مقابل نقطة وحيدة في جعبة العين.