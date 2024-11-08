الأهلي اليوم.. الخطيب يجتمع مع كولر لحسم صفقات الشتاء.. طاهر محمد طاهر يقترب من المنتخب.. وهذا موعد أول ظهور للأحمر بعد تخطي عقبة زد

الأهلي، تشهد الساعات المقبلة جلسة جديدة مرتقبة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق فى حضور محمد رمضان المدير الرياضي من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالصفقات الشتوية المرتقبة للفريق لتدعيم صفوف الفريق.

ويرغب كولر فى التعاقد مع مهاجم أجنبي وجناح وأيضا لاعب مدافع صريح.

قال مصدر داخل الأهلي: إن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق سيتواجد بنسبة كبيرة في قائمة المنتخب الوطني المقبلة التي تستعد لخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا أمام كاب فيردي وبوتسوانا، مشددا على أن قائمة المنتخب المقبلة ستشهد انضمام اللاعب لأول مرة منذ فترة طويلة غاب فيها عن تجمعات المنتخب.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة امام الاتحاد السكندري فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز وذلك بعد تحقيق الفوز فى أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا ونادي زد إف سي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجمع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

تشكيل الأهلي أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبو علي - حسين الشحات -طاهر محمد طاهر.