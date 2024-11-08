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رياضة

الدوري المصري، مودرن سبورت وبتروجت يبحثان عن الفوز الأول

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

يلتقي فريق مودرن سبورت نظيره بتروجت بالدوري المصري ضمن الجولة الثانية على استاد بتروسبورت فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.

 

مباراة مودرن سبورت وبتروجت

 

وتعادل إنبي مع مودرن سبورت سلبيا أيضا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، كما تعادل بتروجت مع بيراميدز.

ويسعى كلا الفريقين الي تحقيق الفوز الأول في الدوري.

 

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لدوري المصري مودرن سبورت بتروجت مباراه مودرن سبورت وبتروجت

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