الدوري المصري، مودرن سبورت وبتروجت يبحثان عن الفوز الأول
يلتقي فريق مودرن سبورت نظيره بتروجت بالدوري المصري ضمن الجولة الثانية على استاد بتروسبورت فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.
مباراة مودرن سبورت وبتروجت
وتعادل إنبي مع مودرن سبورت سلبيا أيضا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، كما تعادل بتروجت مع بيراميدز.
ويسعى كلا الفريقين الي تحقيق الفوز الأول في الدوري.
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