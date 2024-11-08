عامل يصيب زميله بطلق نارى لخلافات مالية فى سوهاج

أصيب عامل بطلق نارى بمركز جرجا في محافظة سوهاج خلال مشاجرة، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام لتلقى العلاج.

إصابة عامل بطلق نارى بمركز جرجا

كان اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية بتلقى الرائد مصطفى أبو المجد ما يفيد بوصول المدعو عباس ع ر ع- سن 42 عامل - إلى مستشفى جرجا العام مصابًا " طلق ناري بالركبة " ومقيم بمركز جرجا.

وبالانتقال والفحص اتهم المصاب المدعو عبد اللطيف ج ع م- سن 20 عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

القوة الأمنية تتمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة.