المكتب التجاري في إسطنبول: تنظيم لقاءات مكثفة مع 16 شركة قابضة لوزير الاستثمار خلال زيارته لتركيا

نظم المكتب التجاري المصري في إسطنبول زيارة هامة للمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تضمنت لقاءات مكثفة شملت أكثر من 16 شركة قابضة واتحاد أعمال تركي وذلك خلال زيارته الأولى إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأربعين للجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي ( COMCEC ) والتي عقدت في العاصمة الاقتصادية لتركيا إسطنبول على مدى يومين.



قام المكتب التجاري في اسطنبول بترتيب مجموعة من الاجتماعات المكثفة للوزير علي مدار يومي الزيارة.

والتقى المهندس حسن الخطيب برؤساء اتحادي مصدري السيارات OIB والصناعات المغذية لها TAYSAD، واتحاد شركات المقاولات التركية TCA واتحاد المصنعين المستقلين MUSIAD.

لقاءات مع 12 مجموعة تركية قابضة تعمل في عدد من المجالات

كما تضمنت لقاءات الوزير لقاءات مع 12 مجموعة تركية قابضة تعمل في قطاعات الملابس والمنسوجات - FMGS - الأثاث - الجلود - التجزئة - الطاقة - مواد البناء - اللوجستيات - ادارة الأصول - المطورين الصناعيين - الكيماويات والبتروكيماويات - مكونات السيارات - الأجهزة المنزلية - السياحة.

استعراض فرص الاستثمار في مصر والإصلاحات الاقتصادية

قام الوزير باستعراض فرص الاستثمار في مصر والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة كما تم الاتفاق على استقبال وفود من اتحادات مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين الأتراك لزيارة مصر خلال الربع الأول من ٢٠٢٥ لبحث فرص الاستثمار في مصر وبحث فرص الاستثمار بنظام PPP.



شارك في المقابلات السفير عمرو الحمامي سفير مصر في أنقرة والوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب التجاري في إسطنبول والمستشار التجاري عمرو الكيلاني وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.