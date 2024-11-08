آخر تطورات كتابة مسلسل فهد البطل

يتبقى للكاتب محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل 10 حلقات فقط للانتهاء من كتابة جميع حلقات العمل، المقرر البدء في تصوير أحداثه خلال الأيام القليلة المقبلة.

سجن أحمد العوضي في "فهد البطل"

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل “فهد البطل” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها، يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة؛ ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات، في مقدمتهن الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس وميرنا نور الدين.