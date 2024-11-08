يكن: مباراة سموحة صعبة لكن الزمالك قادر على الفوز

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن مباراة سموحة مهمة للغاية والحصول على الثلاث نقاط أمر ضروري لمواصلة المشوار في سباق بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك قدموا مجهود كبير خلال الفترة الماضية خاصة في السوبر الإفريقي والمحلي، والدوري هذا الموسم صغب وتعويض النقاط المفقودة لن يكون سهلًا".

وأضاف: "مباراة سموحة صعبة ولكن هناك ثقة في لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة جوميز الذي ظهرت بصمته مع الزمالك".

وأوضح: "الزمالك في حالة فنية جيدة وغياب زيزو ومحمد حمدي مؤثر ولكن الفريق يمتلك بدائل مميزة قادرة على تقديم نفس الأداء والأدوار".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.



وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.