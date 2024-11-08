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رياضة

حسام أسامة: الزمالك سيدخل مباريات الدوري كأنها "كؤوس"

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد حسام أسامة، نجم الزمالك السابق، صعوبة النسخة الحالية من بطولة الدوري الاستثنائي، مشددًا على أن كل الفرق تريد الفوز.

وقال أسامة في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "فريق سموحة قوي بقيادة أحمد سامي ولكن الزمالك قادر على استغلال المعنويات الحالية وتحقيق الفوز وجوميز مدير فني كبير وقاد مباراة البنك الأهلي بطريقة مميزة للغاية".

وأضاف: "غياب سيف الجزيري سيؤثر في الزمالك أمام سموحة لأنه لاعب كبير ولكن جوميز له الحق في استبعاده".

وأوضح: "على لاعبي الزمالك أن يدخلوا مباريات الدوري على أنها كؤوس من أجل مواصلة المشوار في بطولة الدوري".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة  اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.


موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة  في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.


وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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