مانشستر يونايتد يحقق الانتصار الأول في الدوري الأوروبي على حساب باوك

حقق مانشستر يونايتد، أول انتصار له في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه باوك 2-0 مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة.



وجاء الانتصار في أول مباراة أوروبية يخوضها الفريق تحت قيادة المدرب المؤقت رود فان نيستلروي، والذي خلف الهولندي إيريك تين هاج الذي تعرض للإقالة قبل أيام معدودة.

وتكفل أماد ديالو بتسجيل ثنائية الشياطين الحمر في الدقيقتين 50 و77، ليمنح فريقه فرصة القفز للمركز الخامس عشر بوصوله للنقطة 6، فيما توقف باوك عند نقطة واحدة في المركز 33.

وتلقى مانشستر يونايتد، ضربة جديدة في ليلة الفوز على حساب باوك اليوناني (2-0) في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.



لكن الإصابة أفسدت ليلة ديالو السعيدة بعدما سقط اللاعب أرضًا متألمًا، ليحاول الطاقم الطبي علاجه على أرض الملعب.



وتبين أن الدولي الإيفواري لم يستطع استكمال المباراة، ليغادر بعدها مصابًا، وحل ماسون ماونت بدلًا منه.

وجاءت هذه الإصابة في أول مشاركة أساسية للاعب الشاب منذ أكثر من شهر، ليكافئ مدربه المؤقت رود فان نيستلروي، بأفضل طريقة ممكنة.

ومنذ بداية الموسم الحالي، خاض ديالو 15 مباراة مع المان يونايتد بمختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.