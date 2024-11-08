أحمد الشناوي الخبير التحكيمي يتحدث عن ركلة جزاء زد أمام الأهلي

علق أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي على لقطة تدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على لاعب زد في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على زد بهدف في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقال أحمد الشناوي، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "هناك شكوك في ضربة الجزاء لصالح زد، اللاعب الذي كان يلمس الكرة هو لاعب فريق زد، وقد وصل إلى الكرة أولًا، بينما ركل لاعب الأهلي قدام لاعب زد وبالتالي، كان هناك ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب لصالح زد".

وأضاف: "الحكم لم يحتسب اللعبة كضربة جزاء، ولو كانت تقنية الفار شاهدت اللعبة، لكانت ستقوم باستدعاء الحكم".