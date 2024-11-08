تامر عبد الحميد: الزمالك لم يقدم جديدا عن الموسم الماضي وعلى اللاعبين التركيز

قال تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، إن هناك تحفظًا على مستوى نادي الزمالك في الدوري المصري.

وتابع خلال وجوده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "مباراة الزمالك أمام سموحة صعبة وعلى الفريق أن يجمع نقاط في بداية الدوري".

واختتم: "لدي تحفظ على أداء الزمالك وعلى اللاعبين التركيز في المباريات، الزمالك لم يقدم جديدًا عن الموسم الماضي بعد".

عودة شيكابالا ودونجا وشلبي لقائمة الزمالك أمام سموحة

يعود محمود عبد الرازق شيكابالا ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لقائمة الزمالك في مواجهة سموحة المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الثلاثي غاب عن مباراة الزمالك الماضية أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز.



وعلمت فيتو أن الثلاثي موجود في قائمة الزمالك، بقرار من المدير الفني جوزيه جوميز بعد جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.



وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.