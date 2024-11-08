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رياضة

نيران صديقة، 3 نجوم من الأهلي يصدمون ناديهم السابق بشأن ركلة جزاء زد

اللعبة المثيرة للجدل
اللعبة المثيرة للجدل في مباراة الاهلي وزد، فيتو

تحدث رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز الأهلي ضد زد بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال رضا شحاتة عبر برنامج إستاد المحور مع خالد الغندور: "كولر قرر أن تصبح الكرة مع الأهلي  ومنع زد من الاستحواذ، لكن كان على الأهلي أن يبحث عن الهدف الثاني أمام زد".

 

زد لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

وأضاف نجم الأهلي السابق:" زد لا يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي، والفرق التي تحتوي على العديد من اللاعبين أصحاب المهارات تفتقد للعامل البدني وعلى سبيل المثال هو سبب تراجع مستوى سيراميكا كليوباترا".

واختتم حديثه قائلًا: "طاهر محمد طاهر متألق بشكل كبير في القدرات الأخيرة، والهدف أمام زد ليس صدفة بل لعبة متفق عليها".

وفي نفس السياق قال أحمد بلال نجم الأهلي السابق، إن مشاركة أحمد نبيل كوكا في مركز الدفاع غير جيد.

وأضاف بلال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc، أن مركز المساك يحتاج لامكانيات خاصة، وهذه الإمكانيات غير متوفرة في أحمد كوكا.


وأوضح نجم الأهلي السابق، أن يحيى عطية الله من الممكن أن يلعب في مركز المساك، على أن يلعب أحمد كوكا في مركز الظهير الأيسر.

وتابع: "من وجهة نظري كرة أحمد كوكا قد تحتسب ركلة جزاء لزد، وكان لا بد أن يتم استدعاؤه من قبل حكم الفيديو".

 

كمت أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق أن فريق زد استحق الحصول على ركلة جزاء في مباراته أمام النادي الأهلي والتي خسرها بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر.

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن أداء فريق الأهلي كان متوسطًا أمام زد ولكن الأهم تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط".

وأضاف عرابي: "خالد عبد الفتاح إضافة قوية لدفاع الأهلي ومكسب للفريق بعد المشاركة في هذا المركز الجديد عليه".

 

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الأهلي رضا شحاتة النادي الأهلي الدورى المصرى الممتاز طاهر محمد طاهر

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