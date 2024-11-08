تشيلسي يمطر شباك نوح الأرميني بثمانية أهداف ويعزز صدارته بدوري المؤتمر
حقق تشيلسي الإنجليزي فوزًا كبيرًا على ضيفه إف سي نوح الأرميني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن الجولة الثالثة من "مرحلة الدوري"، في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.
أحرز الأهداف الثمانية لتشيلسي، كل من جواو فيليكس (هدفين) وكريستوفر نكونكو (هدفين) وتوسين أدارابيويو ومارك غويو وأكسيل ديساسي وميخايلو مودريك.
بهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، محتلًّا المركز الأول في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد إف سي نوح عند 3 نقاط؛ من فوز واحد وخسارتين، محتلًا المركز الـ28.
ونال جواو فيليكس أفضل تقييم بين لاعبي الفريقين في المباراة من شبكة "سوفا سكور" العالمية وذلك بعدما سجل اللاعب البرتغالي هدفين، وقدّم تمريرتين مفتاحيتين وصنع فرصة كبيرة لزملائه، ليستحق الحصول على لقب أفضل لاعب باللقاء.
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