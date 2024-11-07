الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع باوك في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ضيفه باوك سالونيكا اليوناني بالتعادل سلبيا، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وفضل فان نيستلروي مدرب مانشستر يونايتد المؤقت في مباراته الأوروبية الأولى الدفع بالإيفواري أماد ديالو على حساب ماركوس راشفورد، بينما أجلس بعض النجوم على دكة البدلاء، أبرزهم كريستيان إريكسن، ليساندرو مارتينيز وماتياس دي ليخت.

ويملك الشياطين الحمر مانشستر يونايتد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات، لذا يسعى الفريق لتذوق طعم الانتصار الأول.

مانشستر يونايتد، فيتو

تشكيل مانشستر يونايتد ضد باوك

وفيما يلي تشكيلة اليونايتد:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، فيكتور لينديلوف، جون إيفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، أماد ديالو.