أيمن دجيش يحسم الجدل بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة لزد أمام الأهلي
حسم أيمن دجيش الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام السابق والمحلل التحكيمي، جدل صحة ركلة جزاء لزد أمام الأهلي.
وكتب دجيش على صفحته على فيس بوك: "في مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري، هناك ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لصالح زد، الكرة بين المدافع والمهاجم، والمهاجم وصل إلى الكرة، ويوجد ركل من قدم المدافع إلى قدم المهاجم".
وشدد: "حكم المباراة لم يحتسب، وحكم VAR كان عليه استدعاء حكم المباراة، قرار خاطئ في حالة هامة ومؤثرة في المباراة".
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