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رياضة

جمال الغندور: زد يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

الأهلي وزد، فيتو
الأهلي وزد، فيتو

قال الخبير التحكيمي جمال الغندور، هناك اختلافات في الحكم على حالات التحكيم ولكن هي وجهات نظر طبقًا للقانون.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" هناك مبدأ أسير عليه إن لأي حالة هناك قرار واحد صحيح".

وأكمل:" غزل المحلة استحق ركلة جزاء في مباراته أمام طلائع الجيش، المدافع وصل متأخر للكرة وتدخل بقوة على مهاجم المحلة الذي استحق ركلة جزاء بسبب وجود تهور والكرة تستوجب بطاقة صفراء لمدافع الطلائع".

واختتم:" فريق زد استحق ركلة جزاء على أحمد نبيل كوكا بسبب وصول لاعب زد للكرة قبل لاعب الأهلي وكان يجب على الحكم العودة إلى تقنية الفيديو".

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