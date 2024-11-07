ضبط عامل استولى على أموال المواطنين بزعم السفر للخارج في سوهاج  

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، القبض على عامل دائرة مركز شرطة اخميم استولى على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال بزعم قدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول العربية.حيث تحرر المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث التحقيق فى الواقعة

الجهات الأمنية تتلقى بلاغا بقيام عامل بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لدولة الإمارات

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي ما يفيد تلقيه بورود لمركز أخميم محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو أدهم ن ع م-سن 32 حاصل علي دبلوم تجارة - وعدد " 2 " آخرين- مقيمون دائرة قسم أول سوهاج بتضررهم من المدعو محمد ص ز م- سن 33 عامل- ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 240.000 " مائتان وأربعون ألف جنيهًا بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بدولة الإمارات إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها

التحريات تؤكد صحة الواقعة وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها عامل مقيم دائرة مركز شرطة اخميم وقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج حيث تمكن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

القوة الأمنية تضبط المتهم ويقر بارتكابة الواقعة ويتعهد برد المبالغ

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطها وبمواجهتة أقر بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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