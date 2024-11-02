السبت 02 نوفمبر 2024
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محافظات

ضبط صاحب شركة إلحاق عمالة للخارج نصب على راغبي السفر بسوهاج

متهم - صورة أرشيفية،
متهم - صورة أرشيفية، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمكافة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيامه بممارسة نشاطه بإنشاء وإدارة شركة بدون ترخيص والاستيلاء علي مبالغ مالية من الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج بسوهاج بزعم توفير فرص عمل لهم بالدول العربية بموجب عقود عمل وهمية.

 

نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقى المقدم شريف عبد المحسن رئيس مباحث قسم ثان محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة “ منطقة جنوب الصعيد “ يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام ” أنور ع ع ا”، 46 عامًا - صاحب ومدير شركة خاصة " لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة قسم ثان سوهاج ومقيم مركز سوهاج بإنشاء وإدارة الشركة المشار إليها بدون ترخيص والاستيلاء علي مبالغ مالية من الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بالدول العربية بموجب عقود عمل وهمية ويتخذ من تلك الشركة وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.


المباحث تضبط العديد من المستندات وجوازات السفر وأكليشيهات وكمبيوتر محمل بالملفات وعقود الاتفاق 


عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وأسفر تفتيش مقر الشركة عن ضبط " جوازات سفر لبعض الأشخاص راغبي السفر للخارج –جهاز كمبيوتر بمشتملاته وبفحصه فنيًّا تبين أنه محمل بالعديد من الملفات الدالة على نشاطه –دفاتر "عقود اتفاق" مدون بها المتقدمين من راغبي السفر للعمل بالخارج والمبالغ المحصلة منهم –دفاتر مدون بها أسماء راغبي السفر للعمل بالخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم – العديد من تأشيرات دخول بعض الدول العربية.


العديد من شهادات المؤهل الدراسي وشهادة ميلاد وصور بطاقات الرقم القومي لبعض الأشخاص راغبي السفر للخارج –أكلاشيه بيضاوي تقرأ بصمته خاصة بالشركة لإلحاق العمالة بالخارج  دفاتر طلبات توظيف بالخارج خالية البيانات - هاتف محمول بالشرائح الخاصة بهما وبفحصهما فنيًا تبين أنه محملين بالعديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه. 
 

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