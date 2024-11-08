الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

38.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ  إجمالي قيمة التداول خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 38.6 مليار  جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 318,1 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية.


وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 43.5  مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.748 مليون ورقة منفذة على 110 آلاف عملية خلال الجلسة السابقة.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 18.55 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 81.45 % خلال الجلسة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الخميس 7 نوفمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.263 مليار جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13719 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة التداول داخل المقصورة التداول للسندات داخل المقصورة قيمة التداول للسندات قيمة التداول داخل المقصورة

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يرحب بقرار تدريس اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب المدارس الدولية والأجنبية

تجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة المصرية وهبة الصيرفي نائبا له لمدة عام

موعد طرح فيلم «موسم حصاد الكاكا» بالسينمات المصرية والخليجية

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على 22.35% بمرور 45 دقيقة بحركة التداولات

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على 23.08% بمنتصف تداولات اليوم

بـ 3 عمليات تداول، إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة وفاة معلم بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

زد استحق ركلة الجزاء أمام الأهلي، رضا البلتاجي الحكم السابق يحسم الجدل

محامي إبراهيم فايق يكشف عن خطأ قانوني ارتكبه الحكم محمد عادل

أنس بوخش: ما شفتش دلع في حياتي ولي 9 إخوات منهم أخ مصري (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 08 - 11 - 2024

شرحها خطوة بخطوة، خبير تحكيم دولي يقطع الشك باليقين في ركلة جزاء زد أمام الأهلي (فيديو)

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع كبير في طن الجلوتين بالأسواق

منوعات

المزيد

عدد السكان في المغرب يرتفع لـ 36.8 مليون نسمة خلال 2024

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

لماذا قال نبي الله إبراهيم على الكوكب «هذا ربي»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads